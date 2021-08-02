Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.