Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.
Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.
Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık