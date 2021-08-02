Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.
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Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: 'Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.

Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. - Haberler Ekonomi
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