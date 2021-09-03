Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberi... Valilik şeref defterini imzalaması Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ile toplantıya katılması İZMİR - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.