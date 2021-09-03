Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valiliğini ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Valilik şeref defterini imzalaması Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ile toplantıya katılması İZMİR - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalaması

Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ile toplantıya katılması İZMİR - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır ve Mahmut Atilla Kaya da yer aldı.

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valiliğini ziyaret etti
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valiliğini ziyaret etti
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valiliğini ziyaret etti
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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