Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930...

Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

Akaryakıt işletmecileri 'maktu' değil 'nispi' kar marjı istiyor

Akaryakıt işletmecileri 'maktu' değil 'nispi' kar marjı istiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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