Son dakika haber | THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart'a uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart'a uzattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart'a uzattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59'a kadar uzattı.

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59'a kadar uzattı.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle daha önce bu ülkeye uçuşlarını durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, durdurma kararını uzattı. Türk Hava Yolları resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edilmiştir" denildi.

Türk Hava Yolları daha önce de Belarus'un başkenti Misk ve Rusya'da yaptığı Soçi ve Rostov seferlerini 2 Mart tarihine kadar durdurduğunu duyurmuştu.

(Tuncer Cengiz/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Yolları, Moldova, Ukrayna, Mart, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title