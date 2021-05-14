Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TÜRK Hava Yolları (THY)'de görevli kabin memurları, Ramazan Bayramı'nda kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 415 çocuğa kıyafet hediye etti.

TÜRK Hava Yolları (THY)'de görevli kabin memurları, Ramazan Bayramı'nda kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 415 çocuğa kıyafet hediye etti. 'İsimsizlerTK' isimli sosyal medya hesapları aracılığıyla ihtiyaç sahipleri için destek toplayan 34 kişiden oluşan ve THY'de kabin memuru olarak görev yapan ekip, Ramazan Bayramı nedeniyle bir organizasyon düzelendi. Toplanan yardımlarla ilk olarak Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara bayram hediyelerini veren ekip, daha sonra belirlenen 17 noktada çocuklara ve ailelere de ulaştı. Kabin memurları her çocuk için şort, tişört ve gömlekten oluşan 2 takım kıyafet teslim ederken, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

39 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİLER

Uçakta görev yaparken tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahibi kimselere dokunan kabin memurları bayram organizasyonları sonrası 39. projelerini tamamlamış oldu. Pandemi döneminde 1007 aileye hijyen ürünü ve erzak ulaştıran iyilik elçileri, Elazığ ve İzmir depremlerinde de etkilenen bölge halkına yardımda da bulundu. Kendilerini "Aile" olarak tanımlayan grubun, diğer bir çalışması ise Mardin'de bir anasınıfı ve Ağrı'da bir kütüphane açmak oldu.

Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! THY KABİN MEMURLARINDAN KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:52:19. #1.16#

title