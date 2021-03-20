Son dakika haberleri | THY ÇALIŞANI AĞRI'YA 9 KÜTÜPHANE 1 ANAOKULU KAZANDIRDI

Türk Hava Yolları(THY)'nın Ağrı ofisinde çalışan Cafer Canşi, başlattığı yardım kampanyasıyla Ağrı'da 9 köy okuluna kütüphane ve 1 anaokulu kazandırdı.

THY'nin Ağrı ofisinde Satış Trafik Şefi ve Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin Başkanı Cafer Canşi, kütüphanesi olmayan köy okullarında okuyan ve kitaplara ulaşmakta zorluk yaşayan binlerce öğrenciye umut oldu. Canşi'nin sosyal medyadan başlattığı "Kütüphaneler" isimli yardım kampanyası kısa sürede büyük karşılık buldu. Gelen yardımların ardından harekete geçen dernek, Ağrı'nın 9 köy okulunda kütüphane açtı. Ayrıca proje kapsamında Hamur ilçesi Yukarıderedibi Köyü'nde atıl durumda olan ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilen sağlık ocağı da baştan aşağı tadilattan geçirilerek anaokulu olarak eğitime kazandırıldı. Tamamı bağışlarla gerçekleştirilen projede, kütüphanelerin dekorasyonu özel olarak yapıldı. Kütüphanelere bağışlanan kitaplar da sosyal medyadaki takipçilerin destekleriyle karşılandı. Öte yandan bazı sanatçıların ve yardımseverlerin destekleriyle farklı illerdeki köy okullarında 4 kütüphane daha kurma çalışmaları ise devam etmekte.

"MİNİK KALPLERE DOKUN"

Açılan kütüphanelerle ilgili konuşan Cafer Canşi, "Köy Okulları Yardım Projesi'ni hayata geçirdiğimiz 2014 yılından bugüne kadar 150 binden fazla çocuğumuza yardım eli uzattık. Tek dileğimiz ve uğraşımız; gelecek için aydınlık, eğitimli, bilinçli ve sağlam değerler ile kuşanmış nesiller yetişmesine ve onların mutlu yarınlarına katkı sağlamak. Çocuklarımızın hem geleceklerine ışık hem de yaşamsal koşullarına benim de bir desteğim olsun diyorsan, lütfen sen de sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulun ve Minik Kalplere Dokun!" ifadelerini kullandı.

OKUL TAMİR EDİYOR, KIŞLIK İHTİYAÇLARI KARŞILIYORLAR

Altı yıldır faaliyetlerine devam eden Köy Okulları Yardım Projesi Derneği ekibi tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip, bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı. Ekibin hayata geçirdiği çalışmaları arasında; Minik Kalpler Üşümesin Bot- Mont, Köy Köy Oyuncak, Tablet, Bisiklet, Bayramlık Kıyafet, Kütüphane ve Pizza-Pasta yemeyen çocuk kalmasın projeleri bulunuyor.

3 BİN 500 OKULA DESTEK SAĞLANDI

Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin başlattığı projelerle, bugüne kadar 3 bin 500 okula kırtasiye, bilgisayar, yazıcı gibi malzeme desteği sağlandı. Bin 300 öğrenciye uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet, 150 binden fazla çocuğa bot ve mont, 4 bin öğrenci için çanta seti ve kırtasiye malzemesi, 65 adet bisiklet hediye edildi. 28 Köy okuluna kütüphane yaptırıldı. 15 okul, 2 anaokulu tadilatı gerçekleştirildi. 6 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye gıda, kira ve giyim desteği sağlandı. 65 SMA hastası çocuğa, 230 sağlık problemi olan çocuğa tedavi desteği sağlandı. 85 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı