Son dakika haberleri | TFF, yayın ihalesi kararını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi kararını yaptığı açıklamayla duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (kısaca Digiturk ) tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digituk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle söz konusu teklifin kabul edilememesine ve teklif verene yazılı olarak bildirilmesine;

J. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 2 ve 3'ün Sözleşmelerinin Digiturk ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 12.000.000 USD + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor