Son dakika haberleri! TFF'nin yurt dışına kişisel veri aktarımı başvurusuna onay

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yurt dışına kişisel veri aktarımına ilişkin taahhütname başvurusuna onay verdi.

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Veri sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki taahhütname başvurusu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının 'b' bendi kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 18 Ocak 2022 tarihinde Kurul tarafından izin verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.