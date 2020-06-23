Son dakika haberleri: TFF'den 'tedbir, protokol ve talimatlara uygun davranılması' yönünde açıklama Son dakika haberlerine göre Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm tedbirlere dikkat edilmesi, TFF futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması ve müsabakalara ilişkin talimata göre hareket edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm tedbirlere dikkat edilmesi, TFF futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması ve müsabakalara ilişkin talimata göre hareket edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle alakalı resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. TFF futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması ve maçlara ilişkin talimata göre hareket edilmesi yönünde bilgilendirme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, resmi siteden şu ifadelere yer verdi:

"12.06.2020 tarihinden itibaren Süper Lig ve 19.06.2020 tarihinden itibaren ise TFF 1.Lig karşılaşmaları tüm Türkiye'de yapılmaya başlanmıştır. Bu süreç içindeki katkıları nedeniyle kulüplerimize, spor medyamıza, yayıncı kuruluşa, bütün stadyum çalışanları ile TFF çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sürecin aksaksız devam ettirilebilmesi ve hastalık riskinden uzak sağlıklı bir dönem geçirilebilmesi açısından maçların başladığı günden bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerin ışığı altında sizleri bazı hususlarda bilgilendirmek istiyoruz.

Öncelikle en önemli gerçek, Pandemi sürecinin halen devam etmekte olduğudur. Bu sebeble TC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm tedbirlere dikkat edilmesi, TFF futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması ve TFF korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatına göre hareket edilmesi önem arz etmektedir. Özellikle stadyumlara akreditasyon listeleri dışında kimsenin alınmaması, stadyum içinde geçerli kurallara (maske kullanımı ve maskenin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları) gevşemeden uyulması çok önemlidir.

Sürecin sorunsuz tamamlanması, mevcut tüm kurallara antrenman, kulüp içi sosyal hayat ve kulüp dışı günlük yaşam düzenimizde de aynı ciddiyetle harfiyen uyulması ile mümkün olabilecektir. Özellikle AVM, restoran gibi kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu durumunda, bu kurallara uyulması daha da önem kazanmaktadır.

Futbola dönüşün başlamış olmasının ve ülkemizde normalleşme programının uygulamaya konmasının hastalığın bittiği anlamına gelmediği açıktır. Özellikle bu dönemde sosyal mesafeyi korumak, maskelerin doğru kullanılmasına özen göstermek ve başta ellerimiz olmak üzere kişisel hijyene dikkat etmek hala en vazgeçilmez kurallardır.

Olumsuz durumlarla hiç karşılaşmamak veya karşılaşma riskini en aza indirmek için; hala dikkatli olmalıyız, kurallara uymalıyız, sabırlı ve tedbirli davranmalıyız.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreci sağlıkla ve en az hasarla atlatabilmek dileğiyle gösterdiğiniz ve göstereceğiniz destek ve iş birliği için teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA