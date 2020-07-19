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Son dakika haberleri! TFF 1. Lig'de gözler artık play-off'ta

Gelen son dakika haberlerine göre Hatayaspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de, play-off'taki 4 ekipten biri daha Süper Lig'e yükselecek.

Son dakika haberleri! TFF 1. Lig'de gözler artık play-off'ta
19.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:44

Hatayaspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de, play-off'taki 4 ekipten biri daha Süper Lig'e yükselecek.

Hatayspor'un 33. haftada şampiyonluğunu ilan ettiği ligin son haftasında dün Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

Erzurum temsilcisi, 2017-2018'de play-off'tan yükseldiği ve geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e bu sefer doğrudan çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kariyerinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e çıkardı.

Play-off eşleşmeleri

İlk 2 takımı takip eden Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, play-off bileti aldı.

Yarı finalde 22 Temmuz Çarşamba günü Bursaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da oynanacak.

Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.

Süper Lig'den uzak geçirdikleri zamanlar

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Akhisarspor ve Bursaspor'un yanı sıra 1994-1995'ten beri Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1995'te Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.

Adana Demirspor'un 6. play-off'u

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Bursaspor 1966-1967 ve 2005-2006'da olmak üzere 2, 2011-2012'de Akhisarspor ve 1982-1983'te Fatih Karagümrük birer kez Süper Lig'e çıktı.

Bu 4 ekipten sadece Adana Demirspor daha önce play-off oynadı. 1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında 5 kez play-off'ta mücadele eden Adana ekibi, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

Üçüncülerin şanssızlığı

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gazişehir Gaziantep), Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Hatayspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.

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Kaynak: AA

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