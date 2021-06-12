Son dakika haberleri: Texas'ta silahlı saldırı: 12 yaralı
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Son dakika haberleri: Texas'ta silahlı saldırı: 12 yaralı

Son dakika haberleri: Texas'ta silahlı saldırı: 12 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaleti yine silahlı saldırıya sahne oldu. Eyalete bağlı Austin kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Austin polisi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Olayın nedeni ve yaralıların kaçının silahla vurulduğu bilinmezken, detaylı bilgi paylaşılmadı. Başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKSAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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