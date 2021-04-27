Son dakika haberleri | Testi pozitif çıkan maden işçisi sayısı 141'e yükseldi
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Son dakika haberleri | Testi pozitif çıkan maden işçisi sayısı 141'e yükseldi

Son dakika haberleri | Testi pozitif çıkan maden işçisi sayısı 141'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Müesseselerde korona virüs testi pozitif çıkan işçilerin sayısı 141'e yükseldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Müesseselerde korona virüs testi pozitif çıkan işçilerin sayısı 141'e yükseldi. Durumun ciddiyetine dikkat çeken Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na seslendi.

TTK'ya bağlı yaklaşık 8 bin maden işçisinin çalıştığı müesseselerde, korona virüs testi pozitif çıkan işçilerin sayısı Karadon'da;54, Kozlu'da;50, Amasra'da;5, Armutçuk'ta; 5, Üzülmez'de; 6, Merkez Servisleri'nde; 21 olmak üzere toplam 141 oldu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, durumun git gide daha da kötüleştiğini söyleyerek Enerji ve Tabii Bakanlığı'na seslendi. Tam kapanma olmasa bile, esnek çalışma sistemine geçilmesi gerektiğine işaret eden Yeşil, "Genelgede, TTK'nın tam kapanmasa bile, önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. Esnek çalışma diye tabir ettiğimiz sistemin bizde uygulanması konusunda da bizler buradan bakanlık yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Çünkü; Zonguldak'tan ne kadar bilgi aldılar bilemiyorum ama, burada durum çok iyi değil" ifadelerine yer verdi.

Başkan Hakan Yeşil'in "Bugün itibariye testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın sayısı 141. Rakamlar her geçen gün yükseliyor. Ülke gündeminde Cumhurbaşkanımızın yaptığı tam kapanmayla ilgili bir açıklama var. Her bakanlığın bağlı olduğu birimlere bildiriler gönderilmeye başlandı ama; şu an TTK'ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen net bir cevap yok. Öğrendiğimiz, duyduğumuz kadarıyla ve genelgede de olduğu gibi, üretim ve imalat kısımlarındaki çalışma hayatı büyük ihtimalle durdurulmayacak gibi duruyor. 30 il ve arkasından Zonguldak diye tabir ettiğimiz, nüfusunun yüzde 70'ine yakın madenci ve maden emekçisinin oluşturduğu kent, şu an alarm veriyor. Vaka sayılarının artması, bizlerin, arkadaşların beraber çalışmaları gerektiği, aynı kafeslerle inip, aynı kafeslerle çıkması gerektiği, aynı dolapları, aynı banyoları kullandığı bir ortamda, tam kapanmanın TTK'da uygulanmaması, bizlerin kafasında soru işaretleri bırakıyor çünkü; özel bir iş yeri burası."

"Tek derdimiz, hedefimiz üretmek"

Başkan Yeşil, konuyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü; "Hepimiz madenciyiz. Tabi ki bizim derdimiz, hedefimiz üretmek, Türkiye ekonomisine yerin altındaki bu cevheri kazandırmak ama; her şeyden önce sağlık. Arkadaşlarımızın tamamı tedirgin. Bölgelerdeki vaka sayıları endişe uyandırıyor. Arkadaşlarımızın aileleri, eşleri ile yaşayanlar var. Onlara bu hastalığı bulaştırmamak için de büyük çaba sarf ediyorlar. Genelgede, TTK'nın tam kapanmasa bile, önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. Esnek çalışma diye tabir ettiğimiz sistemin bizde uygulanması konusunda da bizler buradan bakanlık yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Çünkü; Zonguldak'tan ne kadar bilgi aldılar bilemiyorum ama, burada durum çok iyi değil. Hastanelerde yatacak yer kalmadı, yoğun bakım servislerimiz dolu. Vatandaşlarımız çok da dikkat etmemeye başladılar. Pandeminin başından bu geldiğimiz noktaya kadar sahada olan emekçi arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz, sadece TTK'da değil, çalışması gereken arkadaşlarımız büyük bir gayret içinde. Ölüm ile burun buruna hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. " - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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