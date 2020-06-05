Son dakika haberleri! Test sonucunun pozitif olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişindeki... Gelen son dakika haberlerine göre Korona virüs test sonuçlarının pozitif olduğu otobüs yolculuğu esnasında öğrenilen yaşlı kadının, alnından öpüp bahşiş verdiği muavin tarafından hastaneye getirilmesi ve kadının boynunda sarılı bulunan atkıyı çıkartarak hastane girişindeki duvara bıraktığı vurdumduymaz hareketi güvenlik...

Korona virüs test sonuçlarının pozitif olduğu otobüs yolculuğu esnasında öğrenilen yaşlı kadının, alnından öpüp bahşiş verdiği muavin tarafından hastaneye getirilmesi ve kadının boynunda sarılı bulunan atkıyı çıkartarak hastane girişindeki duvara bıraktığı vurdumduymaz hareketi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın 4 gün önce korona virüs testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın 2 gün önce memleketi Diyarbakır'a gitmek için bilet aldı. İstanbul'dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince, Diyarbakır'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya'da durdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek karantina altına alınan kadının tedavisi serviste sürüyor.

Otobüs şoförü ve muavin kadını hastaneye bırakarak yola devam etti

Otobüs şoförü ve muavin tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne getirilen kadın burada bırakıldı. Daha sonrasında ise muavin Zafer Demir tarafından kadının otobüste bulunan eşyaları da hastaneye taşındı. Kadını hastaneye teslim ederek Diyarbakır'a doğru tekrar yola çıkan otobüs, durumun bildirilmesi üzerine Bolu'da polis ekipleri tarafından Batı Gişelerde durduruldu. Otobüste bulunan 5'i çocuk 22 yetişkin ve 3 personel, polis eşliğinde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada korona virüs testi yapılan 30 kişinin test sonuçları negatif çıktı.

Yaşlı kadının atkısını duvara bırakarak hastaneye girmesi kamerada

Hastane bahçesinde otobüsten indirilen yaşlı kadının muavin ve şoför tarafından hastaneye getirilme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadının boynunda sarılı olan atkıyı çıkartıp hastane girişindeki duvara astığı vurdumduymaz hareketi bu kadarı da olmaz dedirtti. Görüntülerde; yaşlı kadının, muavin ve şoför eşliğinde hastanenin acil servis bölümüne getirilmesi ve o esnada kadının atkıyı duvara asarak hastaneye girmesi yer alıyor. Otobüste bulunan kadının eşyalarının muavin tarafından hiçbir önlem alınmadan hastaneye götürülmesi ve o esnada haber için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri ile yaptığı röportajın ardından eşyalar ile birlikte hastaneye girdiği anlar görülüyor. Daha sonrasında ise, korona virüs testi pozitif çıkan kadının hastane girişindeki duvarın üzerine atkısını bıraktığını öğrenen ekiplerin harekete geçerek bölgeyi dezenfekte etme çalışmaları da görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA