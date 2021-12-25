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Son dakika haberleri | Teslim olmaya ikna edilen terörist, ailesine kavuştu

Son dakika haberleri | Teslim olmaya ikna edilen terörist, ailesine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ikna çalışmaları sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, Gaziantep'te ailesine kavuştu.

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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ikna çalışmaları sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, Gaziantep'te ailesine kavuştu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK üyesi terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında dağa kaçırılan çocukların aileleriyle görüşerek ikna faaliyetleri yürüten ekipler, bir teröristin daha ailesine kavuşmasını sağladı.

10 aylık çalışmayla teslim oldu

Ekipler, terör örgütüne 6 yıl önce katılan F.Ş.'nin (25) teslim olması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 10 ay çalıştı. F.Ş., ailesinin ve ekiplerin ikna çabalarının sonucunda terör örgütünün elinden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen F.Ş., yıllardan beridir uzak kaldığı annesi ve babasıyla buluşturuldu.

Duygu dolu anlar yaşandı

Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken anne Hülya Ş., hasret kaldığı oğluyla kucaklaştı. Evladına sarılarak hasret gideren anne Hülya Ş., gözyaşlarına hakim olamazken baba Salih Ş. ise buluşmaya tekerlekli sandalye ile geldi.

Zanlı F.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Teslim olmaya ikna edilen terörist, ailesine kavuştu

Son dakika haberleri | Teslim olmaya ikna edilen terörist, ailesine kavuştu

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