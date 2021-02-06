Son dakika haberleri! TESK'ten şoför esnafı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim talebi
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Son dakika haberleri! TESK'ten şoför esnafı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim talebi

06.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:20
Son dakika haberleri! TESK'ten şoför esnafı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim talebi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde şoför esnafının maliyetlerinin arttığını belirterek, "Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde şoför esnafının maliyetlerinin arttığını belirterek, "Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde şoför esnafının kazancının azaldığını belirtti.

Taşımacı esnafının geçen yıla göre zamlanan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle başa çıkamadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor. Köprü ve otoyol geçişlerinden gelen cezalar, pandemi sürecinde silinmeli, bu cezalardan doğan icralar durdurulmalı. Şoför esnafımıza alternatif bir yol sunulamıyorsa diğer giderlerinde kolaylık sağlanmalı. Uzun süredir hayata geçmesi umutla beklenen ticari akaryakıt desteği de verilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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