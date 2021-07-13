Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)
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Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)

Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Aliağa ilçesinde, gemi sökümü sırasında gerçekleşen patlamayla birlikte çıkan yangında ölen işçilerden Yılmaz Demir (55) için Aliağa Çarşı Camii'nde tören düzenledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde, gemi sökümü sırasında gerçekleşen patlamayla birlikte çıkan yangında ölen işçilerden Yılmaz Demir (55) için Aliağa Çarşı Camii'nde tören düzenledi. Evli ve 3 çocuk babası Demir'in cenaze törenine; ailesi, akrabaları, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Açar ve işçi arkadaşları katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası Demir, Aliağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)
Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)
Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)
Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)
Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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Son dakika haberleri | Tersanedeki patlama tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklanmış (2) - Haberler
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