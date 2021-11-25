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Son dakika haberleri | Ters dönen otomobilin kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ters dönen otomobilin kaza anı kamerada Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası canlı yayın takıldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Ters dönen otomobilin kaza anı kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası canlı yayın takıldı.

Kaza, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Bir süre giderken önünde seyir eden Aziz Nasro idaresindeki 33 MN 042 plakalı otomobil park halindeyken yola çıkmak isteyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, 2 tur dönerek durabildi.

Kazadan sonra araç içindeki kişiler ve çevredekiler vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Son dakika haberleri | Ters dönen otomobilin kaza anı kamerada

Son dakika haberleri | Ters dönen otomobilin kaza anı kamerada

Son dakika haberleri | Ters dönen otomobilin kaza anı kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Son Dakika Haberleri

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