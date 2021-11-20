Son dakika haberleri! Terörle anılan Şenyayla'da çay içip, mantar topladılar

DİYARBAKIR (DHA) - MUŞ, Diyarbakır ve Bingöl sınırlarında bulunan, 1993'ten bu yana terör olaylarıyla anılan Şenyayla'da, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ve huzur ortamı sağlandı. Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, eşi Nilüfer Polat, yöneticiler ve öğrencilerle birlikte yerleşim yerlerine yıllar sonra dönen aileleri evinde ziyaret ederek, çay içip, mantar topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Muş'a bağlanan ve bir zamanlar terörle anılan Şenyayla bölgesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu sağlanan huzur ve güven ortamıyla yeniden canlandı. Teröristlerin kullandığı onlarca mağaranın imha edildiği, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bölgede artık silah seslerinin yerini insan ve hayvan sesleri aldı. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede bugünlerde ziyaretçiler ağırlanıyor.

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