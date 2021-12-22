Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı - Haberler
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Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı Adıyaman'da terör örgütü PKK mensuplarına erzak temin eden 2 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da terör örgütü PKK mensuplarına erzak temin eden 2 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK'yla mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Engin E., ile Enver G., isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK mensuplarına erzak temin ettikleri öğrenilen her iki şahıs adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Engin E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Enver G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

Teröristlere erzak temin eden 2 şahıstan biri tutuklandı

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