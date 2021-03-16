Son dakika haberleri | Terör örgütüne destek veren eski HDP yöneticisi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Terör örgütüne destek veren eski HDP yöneticisi tutuklandı

16.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:24
Son dakika haberleri | Terör örgütüne destek veren eski HDP yöneticisi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ve Terör Örgütü PKK/KCK'ya finans desteğinde bulunan eski HDP yöneticisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ve Terör Örgütü PKK/KCK'ya finans desteğinde bulunan eski HDP yöneticisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK operasyonları kapsamında Eski HDP Yöneticisi ve Üyesi olan Mehmet K., isimli kişiye yönelik operasyon yaptı. Terör örgütüne yardım ve finans suçlamak suçundan gözaltına alınan şahıs, jandarma da tamamlanan ifadesinin ve sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Eski HDP yöneticisi Mehmet K., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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