Son dakika haberleri | Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi
29.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:31
Son dakika haberleri... MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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