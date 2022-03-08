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Son dakika haberleri... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.K. ve H.G. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Her iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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