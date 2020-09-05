Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'ya operasyon
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Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'ya operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyet yürüten Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

05.09.2020 09:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 09:19

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyet yürüten Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'ya operasyon

Kaynak: AA

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