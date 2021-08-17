Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ, Sincar'da gazetecilere ateş açtı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) unsurlarının açtığı ateş sonucu bir gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) unsurlarının açtığı ateş sonucu bir gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, YBŞ unsurları, Sincar'da Rudaw ekibine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Rudaw muhabiri Tahsin Kasım yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

YBŞ'nin gazetecilere ait otomobil ve ekipmanlara da el koyduğu belirtildi.

PKK'nın Sincar Anlaşması sonrası terör saldırıları arttı

Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan