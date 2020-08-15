Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL'ye...
15.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:53
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylem olarak 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi."
(İHA)
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Kaynak: İHA