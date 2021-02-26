Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK üyesine Almanya'da hapis cezası
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Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK üyesine Almanya'da hapis cezası

26.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:45
Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK üyesine Almanya'da hapis cezası

Son dakika gündem haberi... Almanya'da Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, terör örgütü üyesi Hüseyin A'yı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'da Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, terör örgütü üyesi Hüseyin A'yı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Hüseyin A. "yabancı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Açıklamada, "Çolak" kod isimli Hüseyin A'nın, terör örgütü PKK adına Ağustos 2015'ten bu yana Hofheim, Wiesbaden, Rüsselsheim, Kelsterbach ve Bad Kreuznach şehirlerini kapsayan sözde "Mainz bölge sorumlusu" olduğunun kanıtlandığı ifade edildi.

Hüseyin A'nın görevinin, PKK'ya para toplamak için etkinlik ve yıllık bağış kampanyaları düzenlemek olduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin bugüne kadar örgüte ne kadar gelir sağladığının tespit edilemediği kaydedildi.

Açıklamada, PKK'dan para aldığı kaydedilen Hüseyin A'ya çoğu kez aylık 350 avro verildiği aktarıldı.

Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin A'nın yargılanmasına 8 Ocak 2021'de başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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