Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'nın açtığı ateş sonucu Erbil'de bir çoban ağır yaralandı
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Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'nın açtığı ateş sonucu Erbil'de bir çoban ağır yaralandı

Son dakika güncel haberi... Irak'ın Erbil vilayetine bağlı sınır bölgesinde terör örgütü PKK'nın açtığı ateşte 1 çobanın ağır yaralandığı belirtildi.

Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'nın açtığı ateş sonucu Erbil'de bir çoban ağır yaralandı
11.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:02

Irak'ın Erbil vilayetine bağlı sınır bölgesinde terör örgütü PKK'nın açtığı ateşte 1 çobanın ağır yaralandığı belirtildi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin resmi internet sitesine konuşan Erbil'in Soran İlçesi Kaymakamı Kurmanç İzzet, PKK'nın, sınır güvenliğini sağlamak ve köylüleri korumak için Sidekan beldesi yakınlarında kontrol noktası kurmak isteyen Irak sınır muhafızlarına ateş açtığını ifade etti.

İzzet, sınır muhafızlarının kontrol noktası kurmasına engel olmak isteyen PKK'nın açtığı ateş sonucu Menaf Abdullah adlı çobanın ağır yaralandığını söyledi.

Kaymakam İzzet, sınır bölgelerinde kurulan kontrol noktalarının muhafızlar ve Peşmerge güçlerince korunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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