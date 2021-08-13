Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'dan kaçış devam ediyor
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Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'dan kaçış devam ediyor

Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'dan kaçış devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu olan 1 kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu olan 1 kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. İkna yoluyla teslim olanların sayısı 127'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika'da basın yayın faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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