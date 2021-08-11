Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 6 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
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Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 6 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 6 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 6 örgüt mensubu daha teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 6 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 6 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 126'ya yükseldi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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