Son dakika haberleri... Terör Örgütü Eş-Şebab'dan Somali'de hapishaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Terör Örgütü Eş-Şebab'dan Somali'de hapishaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

05.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:54
Son dakika haberleri... Terör Örgütü Eş-Şebab'dan Somali'de hapishaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberler: Doğu Afrika ülkesi Somali'nin kuzeydoğusundaki liman kenti Bosaso'da dün gece terör örgütü Eş-Şebab tarafından merkez hapishanesine yapılan saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin kuzeydoğusundaki liman kenti Bosaso'da dün gece terör örgütü Eş-Şebab tarafından merkez hapishanesine yapılan saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Cezaevi girişini hedef alan bombalı saldırıyla başlayan olay, gardiyanlar ile teröristler arasında silahlı çatışmaya dönüştü.

Bosaso Polis Şefi Hüseyin Ali Mahmut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıda 1 askerin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyla ilgili daha fazla açıklama yapmayacaklarını belirten Mahmut, güvenlik güçlerinin saldırganları püskürttüğünü ancak bazı mahkumların cezaevinden kaçtığını ifade etti.

Kaçan mahkumlardan bazıları yeniden yakalandı.

Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab, 400 mahkumun hapishaneden kaçtığını öne sürdü.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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