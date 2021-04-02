Son dakika haberleri! Terör örgütü DHKP/C'ninTürkiye sorumlusu tutuklandı
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Son dakika haberleri! Terör örgütü DHKP/C'ninTürkiye sorumlusu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Terör örgütü DHKP/C'ninTürkiye sorumlusu tutuklandı

Son dakika haber: Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. ile beraberindeki örgüt sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. ile beraberindeki örgüt sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanmıştı. Yakalanan örgüt sorumlusunun, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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