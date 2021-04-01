Son dakika haberleri... Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanmıştı. Yakalanan örgüt sorumlusunun, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği öğrenilmişti. Emniyette işlemleri biten örgüt üyeleri bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri... Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Birkan Sokullu Armağan Çağlayan
Spor Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:25:51. #1.15#
title