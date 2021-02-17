Son dakika haberleri! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
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Son dakika haberleri! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

17.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:41

Son dakika haberine göre Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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