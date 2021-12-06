Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün kuzeyindeki saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün kuzeyindeki saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün kuzeyindeki saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesi yakınındaki bir köye terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesi yakınındaki bir köye terör örgütü Deaş'ın düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge de yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Altunköprü nahiyesi yakınındaki Kara Salim köyüne terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının bölgedeki Peşmerge'ye ait 3 ayrı gözlem noktasına yönelik olduğu belirtilen açıklamada, bunun sonucunda 2 Peşmerge'nin öldüğü ve 4 Peşmerge'nin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldığı dile getirildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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