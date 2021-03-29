Son dakika haberleri... Terme 'kırmızı çizgi'sini çekti
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Son dakika haberleri... Terme 'kırmızı çizgi'sini çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Terme 'kırmızı çizgi'sini çekti

Son dakika haberlerine göre Samsun Terme'de jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' sloganıyla duyurduğu trafikte yaya önceliği uygulaması kapsamında yaya geçitlerinde boyama çalışmalarına başladı.

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Samsun Terme'de jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' sloganıyla duyurduğu trafikte yaya önceliği uygulaması kapsamında yaya geçitlerinde boyama çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması öncesinde ülke genelindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgi çalışması başladı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise ilçenin kırsal mahallerinde bulunan yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Terme'nin şehir içi ve kırsal mahallerindeki yaya geçitleri kolluk kuvvetleri ve görevliler tarafından kırmızı renge boyanarak 30 Mart Salı günü gerçekleştirilecek uygulamaya hazırlandı. Ülke genelinde yapılacak uygulamada araç sürücüleri yaya önceliği hakkında bilgilendirilecek, trafikte yaya önceliğinin önemi anlatılacak. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Terme 'kırmızı çizgi'sini çekti
Son dakika haberleri... Terme 'kırmızı çizgi'sini çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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