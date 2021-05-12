Son dakika haberleri... Terlik hırsızları kameraya yakalandı

Son dakika haberi... Gaziantep'te bir çuval dolusu terliği çalan hırsızların o anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Gaziantep'te bir çuval dolusu terliği çalan hırsızların o anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerden kimliği belirlenen hırsızlar yakalanarak tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Çakmak mahallesindeki bir iş yerine giren hırsızlar, ekiplerin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda yakalandı. Ekipler, izlerini kaybettiren hırsızların deşifre edilerek, yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde terlik dolusu çuvalın iş yerinin yüksek katından atıldığını ve motosikletli şahıslar tarafından alınarak götürüldüğünü gören ekipler, önce şahısların eşkaline ardından ise kimlik bilgilerine ulaştı.

Olay yerinden yaklaşık 45 bin TL değerindeki terlikleri çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar yapılan yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı