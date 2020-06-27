Son dakika haberleri | Terhisine bir gün kala kazada yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel toprağa verildi Son dakika haberleri: Terhisine bir gün kala kazada yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel toprağa verildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde terhisine bir gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden 39.

Terhisine bir gün kala kazada yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel toprağa verildi MUĞLA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde terhisine bir gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden 39.uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında görevli 26 yaşındaki Teğmen Taylan Ekerel, düzenlenen törenle Muğla'nın Fethiye İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs'tan uçak ile Dalaman Hava limanına getirilen Ekerel daha sonra baba ocağı Patlangıç Mahallesindeki evine helallik için getirildi. Evinden halellik alınan Ekerel Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Ekerel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Ekelel'in naaşı defnedildi. Ekelel'in terhisine bir gün kala geçirdiği kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Kaynak: İHA