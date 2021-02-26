Son dakika... ŞANLIURFA - Terhis olduktan sonra memleketine dönerken kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem haberine göre Erzincan'da vatani görevini tamamladıktan sonra memleketi Şanlıurfa'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser'in (21) cenazesi toprağa verildi.
Erzincan'da vatani görevini tamamladıktan sonra memleketi Şanlıurfa'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser'in (21) cenazesi toprağa verildi.
Birliğinden terhis olduktan sonra ailesiyle Şanlıurfa'ya dönerken otomobilin Siverek ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Keser'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Eyyüp Peygamber Camii'nde kılınan cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile Keser'in yakınları katıldı.
Askerlerin omuzunda taşınan Keser'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Siverek'te dün meydana gelen trafik kazasında Erzincan'daki birliğinden yeni terhis olan ve memleketi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine dönen Keser hayatını kaybetmiş, 3 yakını da yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan