Son dakika haberleri! Terasta çıkan yangında 2 çocuk can verdi Son dakika yerel haberine göre Terasta çıkan yangında 2 çocuk can verdi Muş'ta feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı Muş'ta bir binanın teras katında meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk da ağır yaralandı.

Terasta çıkan yangında 2 çocuk can verdi

Muş'ta feci yangın: 2 ölü, 1 yaralı

MUŞ - Muş'ta bir binanın teras katında meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk da ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde 6 katlı bir binanın teras katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, teras katının kapısını kırarak yangına müdahale etti. Meydana gelen yangında evde bulunan R.Ş. (15), M.Ş. ve B.İ. dumandan zehirlendi. Ekipler tarafından dumanların arasından çıkartılan çocuklardan R.Ş. ve B.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.Ş. ise ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA