HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri! "Temmuzda tekstil fabrikalarının tam kapasite çalışacağı" beklentisi

Son dakika ekonomi haberi: Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Avrupa'da insanların sokağa çıkmaya başlamasıyla Türkiye'deki tekstil sektöründe ciddi bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

Son dakika haberleri!
07.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:17

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Avrupa'da insanların sokağa çıkmaya başlamasıyla Türkiye'deki tekstil sektöründe ciddi bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın fason üreticisi olan Türkiye'deki tekstil sektörünün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Avrupa'da işler durunca Türkiye'de de tekstil sektöründe üretimin durma noktasına geldiğini anlatan Ay, ancak tekstil işçisinin boş durmadığını ve en çok ihtiyaç duyulan maske üretimini gerçekleştirdiği dile getirdi.

Ay, Türkiye'nin salgın sürecini başarıyla yönettiğinin altını çizerek, "Tekstil sektöründe fabrikalarımız yavaş yavaş üretmeye başladı. Bazı firmalarımız tam, bazı firmalarımız yarı kapasiteyle de olsa çalışıyor. Avrupa'daki insanlar sokağa çıkmaya başlayınca, Avrupa hareketlenince doğal olarak tekstil sektörü de hızlanıyor. Temmuzdan itibaren tüm fabrikaların tam kapasite çalışmaya başlayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tekstilde dünyada önemli yere sahip olduğunu, salgın sürecinden sonra kimsenin kolay kolay Çin'e yönelmeyeceğini savunan Ay, yatırımcının Türkiye'ye dönmesini beklediğini bildirdi.

"Uluslararası markalara çağrı yaptık"

Salgın sürecini üç aşama olarak değerlendirdiğini anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Birinci aşama; sağlık. İkinci aşama; insanların bir geçim derdi var. Devletimiz bir kısa çalışma ödeneği sundu fakat bundan herkes yararlanmıyordu. Bakanlık ile iletişime geçerek durumu anlattık. 'Bundan tüm çalışanlar yararlansın. Bu özel bir durum, bu kapsamı genişletmeniz gerekir.' dedik. Bakanlık bizim önerimizi dikkate aldı ve 'ücretsiz izin ödeneği' diye bir ödenek çıkarttı. Bu çok fazla yeterli değildi ama kısa sürede yaraya merhem oldu. Üçüncü ayak ise işimizin devam etmesi. Yani biz artık yeni normal hayata başladığımızda, işimizin de normale dönmesi gerekiyor. Bunun için de bakıyoruz ki herkes tedbirler almaya çalışıyor."

Ay, üretimin eski günlerine dönmesi için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, "Uluslararası markalara bir çağrı yaptık. 'Türkiye güvenli, pandemi konusunda çok sıkıntılı değil, iş yerlerimiz gerekli tedbirleri aldı. Bizlere iş verin, biz çalışmaya hazırız' dedik. Pandemi sürecinde iş yerlerine teşvikler, sigorta ötelemeleri gibi destekleri devlet sağ olsun yaptı. Şu ana kadar ekonomi yalpalamadan geldi, bundan sonra da inanıyorum emekçiler adına güzel şeyler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öz İplik-İş Sendikasının 21 şubesiyle ülke geneline yayıldığını, 35 bin tekstil çalışanı üyesi olduğunu dile getiren Ay, küresel çapta çalışmalar da yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Ekonomi
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Ekonomi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Ekonomi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Ekonomi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Ekonomi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Ekonomi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Hülya Avşar İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Malcolm Thomas Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! "Temmuzda tekstil fabrikalarının tam kapasite çalışacağı" beklentisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 11:20:18. #1.14#
title