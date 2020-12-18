Son dakika haberleri: TEMİZLİK İŞÇİSİ YOLDA BULDUĞU 270 BİN DOLARI POLİSE TESLİM ETTİ
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Son dakika haberleri: TEMİZLİK İŞÇİSİ YOLDA BULDUĞU 270 BİN DOLARI POLİSE TESLİM ETTİ

18.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:24
Son dakika haberleri: TEMİZLİK İŞÇİSİ YOLDA BULDUĞU 270 BİN DOLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Son dakika haber: İSTANBUL Beşiktaş'ta temizlik işleri görevlisi Ahmet Şahin, caddedeki çöpleri süpürürken bulduğu 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki polise teslim etti.

İSTANBUL Beşiktaş'ta temizlik işleri görevlisi Ahmet Şahin, caddedeki çöpleri süpürürken bulduğu 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki polise teslim etti. Belediye emekçisi 2 çocuk babası Şahin, "Kendimi o kişinin yerine koydum. Ağlayanın malından gülene hayır gelmez dedim ve çeki teslim ettim" dedi.

İstanbul Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan 33 yaşındaki işçi Ahmet Şahin, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Aytar Caddesi'ni süpürürken yerde bir çek fark etti. Süpürgesine takılan çeki eline aldığına şaşkına dönen Şahin, soluğu belediyede aldı. Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim eden Ahmet Şahin, "Çalışırken elime bir çek geçti. Ben de bu çeki Beşiktaş Belediyesi'ne teslim ettim. O gün sabah her zamanki gibi işime başlamıştım. Öğleden sonra 14.30 sıralarında evime gitmek için çıktım. O sırada yol kenarını da süpürüyordum ve çek süpürgeme takıldı. Çeki görünce aldım ve bugün sahibine teslim ettim. Zaten üzerini okudum 270 bin dolar olduğunu görünce şaşırdım. Kendimi o kişinin yerine koydum. O para günümüzde 2 milyonun üzerinde bir paraya denk geliyor. İnsanların hakkı yenmez ben de götürdüm teslim ettim. 'Buyurun ağlayanın malı gülene hayırlı gelmez' dedim ve çekini verdim" diye konuştu.

İş insanı olduğu öğrenilen çek sahibi ise Şahin'e teşekkür etti. Ahmet Şahin'in dürüstlüğü ile Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Belediyemizin emekçisi Ahmet Şahin, kamuya gönülden hizmet eden bir kardeşimiz. Dürüstlüğü ile belediyemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Bu örnek davranışından ötürü kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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