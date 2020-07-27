Son dakika haberleri: Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki Son dakika güncel haberi... DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracının dün akşam saatlerinde, yüzleri maskeli ve silahlı bir grup tarafından ateşe verilmesi, ilçe halkının tepkisine neden oldu.

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracının dün akşam saatlerinde, yüzleri maskeli ve silahlı bir grup tarafından ateşe verilmesi, ilçe halkının tepkisine neden oldu. Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu ise, "Bunlar iyi bilmelidirler ki Bağlar'da hizmetimiz devam edecektir" dedi.

Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracı, dün akşam Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde yüzleri maskeli ve silahlı bir grup tarafından durduruldu. Araç, içerisinde bulunan temizlik çalışanları indirildikten sonra ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.

'TAHAMMÜL EDEMİYORLAR'Bölgeye belediye tarafından yeni bir çöp aracı tahsis edilirken, ilçe halkı, hizmet aracının yakılmasına tepki gösterdi,Mahallede oturan Selman Yaz, memleketin daha önceki yönetimlerden dolayı hizmete alışık olmadığını belirterek, "Şu anki yönetimin hizmetlerine karşı bir çekememezlik var. Bazı yapılar bu çalışmaları gördükleri için tahammül edemiyorlar. Tahammül edemedikleri için de böyle çirkin saldırılara yer veriyorlar. Biz bunu lanetle kınıyoruz. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz. Gerekli cevap onlara verilecektir. Başkanımız sayesinde de daha güzel projeleri görüyoruz. İnşallah bu yaptıkları da yanlarına kar kalmayacaktır. Hiçbir zaman kalmadı, kalmayacak" dedi.'ŞER ODAKLARI TEKRAR FAALİYETE GEÇMEK İSTİYOR'Kudbettin Bilge ise yıllar sonra ilçeye hizmetin geldiğini ifade ederek, "Bunu çekemeyenler var. Başkanımızı ve devletimizi karalamaya çalışıyorlar. Provokatörler yine iş başındalar. Huzur ortamı geldi ve bu ortamı istemeyen şer odakları tekrardan faaliyete geçmek istiyorlar. Bağlar'a ve Diyarbakır 'a hizmet geldi. Başkanımız da yılmayacaktır. Biz de onların yanındayız. Olayı lanetliyorum ve kınıyorum" diye konuştu.'BAĞLAR'DA HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK'Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yüzleri maskeli 4 teröristin temizlik aracının önüne keserek, silah tehdidi ile çalışanları indirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Havaya 4 el ateş ettikten sonra yanlarında getirdikleri bir bidon benzinle aracımızı yakıyorlar. Bu terör olayını şiddetle lanetliyorum. Bunlar iyi bilmelidirler ki Bağlar'da hizmetimiz devam edecektir. Halkımız müsterih olsun hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Biz halkımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Olay olduktan sonra olay yerine intikal ettim. Aracı söndürdükten sonra oraya esnaf ve mahalle sakinleri geldi. Şunu gördük ki, Bağlar halkı ciddi bir şekilde bize ve belediyesine sahip çıktı. Halk, oradaki bu terör olaylarını şiddetle kınadı. Biz de halkımıza teşekkür ederiz. Bağlar'da 20 yıldır hizmet yapılmıyor. 1,5 yıldır göreve geldik. 20 yılda yapılmayan hizmeti Bağlar'a yaptık. Buna bütün halk şahittir. Halkımız bu hizmete sahip çıkıyor. Bu terör olaylarına halkımız prim vermiyor ve vermeyecektir. Bugün de olayın meydana geldiği mahalleyi ve sakinlerini ziyaret ettim. Şunu gördük ki halk kenetlenmiş, bize ve belediyesine sahip çıkmıştır."

Kaynak: DHA