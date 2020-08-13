Son dakika haberleri... Temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Adana'da, temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi.

13.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:09

Adana'da, temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana Polisevi'nde görevli polis memuru H.G'nin (46) temizlediği beylik tabancası kazara ateş aldı.

Göğsünden yaralanan H.G, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de Seyhan Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İnci, hastane çıkışında polis memurunun oğlunu teselli etmeye çalıştı.

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Son dakika haberleri... Temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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