Son dakika haberleri! TEM Otoyolu'nda çarptığı yayanın ölümüne neden olan taksici serbest bırakıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! TEM Otoyolu'nda çarptığı yayanın ölümüne neden olan taksici serbest bırakıldı

Son dakika haberleri! TEM Otoyolu'nda çarptığı yayanın ölümüne neden olan taksici serbest bırakıldı
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda, otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olan taksici, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

TEM Otoyolu'nda, otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olan taksici, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Otoyolun Bağcılar mevkisinde otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan N.Ş'ye (54) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan taksi sürücüsü M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

TEM Otoyolu'nda 19 Ocak'ta yaya olan N.Ş'ye (54) çarpan taksi sürücüsü, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Taksi, Güncel, Haber

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