Son dakika haberleri... TEM OTOYOLU HADIMKÖY MEVKİİNDE KAZA YAPAN MİDİBÜS DEVRİLDİ
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Son dakika haberleri... TEM OTOYOLU HADIMKÖY MEVKİİNDE KAZA YAPAN MİDİBÜS DEVRİLDİ

Son dakika haberlerine göre Esenyurt TEM Otoyolu'nda başka bir servis minibüsüyle çarpışan işçi midibüsü yola devrildi.

Son dakika haberleri... TEM OTOYOLU HADIMKÖY MEVKİİNDE KAZA YAPAN MİDİBÜS DEVRİLDİ
19.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:15
Esenyurt TEM Otoyolu'nda başka bir servis minibüsüyle çarpışan işçi midibüsü yola devrildi. Kazada 10 işçi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza sabah saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre orta şeritte ilerleyen 34 LKY 564 plakalı işçi servisi midibüsü sürücüsü kendisini sıkıştıran TIR'a çarpmamak için sol şeride yaklaşınca bir başka servis minibüsüne çarptı . Çarpmayla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yola devrildi. İçerisinde yaklaşık 15 kişinin bulunduğu midibüstekiler araç içinde savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.  Midibüs içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan 10 işçiden bazıları ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.  Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.  Kaza yapan midibüste bulunan işçilerden biri, "Arkada oturduğumuz için çok anlayamadık. 16-17 kişi vardı içeride. Yaralıların durumu iyi çok şükür" diye konuşurken, bir başka işçi de "Diğer araca sürttü devrildi" dedi. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, polis ekiplerinden bilgi aldı. Kaza yaparak devrilen midibüs ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Trafikte normal akışına döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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