Son dakika haberleri... TEM Otoyolu Bolu Dağı İstanbul yönü trafiğe açıldı
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Son dakika haberleri... TEM Otoyolu Bolu Dağı İstanbul yönü trafiğe açıldı

Son dakika haberi... Bolu'da, zincirleme kaza nedeniyle yarım saat trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul yönü araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Son dakika haberleri... TEM Otoyolu Bolu Dağı İstanbul yönü trafiğe açıldı
08.08.2020 23:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:53

Bolu'da, zincirleme kaza nedeniyle yarım saat trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul yönü araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü istikametine seyir halinde olan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, ışıklı tabelalar ve ekipler tarafından Abant Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Gişeleri geçerek TEM Otoyolu'ndan devam eden bazı sürücüler ise Bolu Dağı Tüneli girişinde ekipler tarafından geri gönderildi.

Kaza nedeniyle yarım saat boyunca araç trafiğine kapatılan TEM Otoyolu İstanbul yönü, araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

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