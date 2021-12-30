Son dakika haberleri... TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri... TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tem Hadımköy'de pick-up tipi bir araç öndeki kamyona çarptıktan sonra şarampol kenarındaki bariyerlerin üstünde yatay şekilde durdu.

Tem Hadımköy'de pick-up tipi bir araç öndeki kamyona çarptıktan sonra şarampol kenarındaki bariyerlerin üstünde yatay şekilde durdu. Kazada araçta bulunan sürücü yaşlı adam yaralanırken 40 yıllık eşi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Olay, TEM Otoyolu Hadımköy Mevkii Ankara istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İrfan Bacı yönetimindeki 06 AGN 927 plakalı pick-up tarzı araç bilinmeyen bir şekilde önünde ilerleyen 34 BUA 87 plakalı kamyona çarptı. Pick-up şarampole uçmaya ramak kala bariyerlerin üstüne devrilerek yatar bir şekilde durdu.

Yaralanan eşini bir an olsun bırakmadı, "Bende geleceğim"

Kazada kendisi yara almadan kurtulan İmran Bacı, 40 yıllık eşi İrfan Bacı'yı bir an olsun bırakamadı. Çevredeki vatandaşlara İmran Bacı, "Bende geleceğim" dedi. Yaşlı kadın ambulansa taşınan eşiyle aynı ambulansa binerek hastaneye gitti. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. - İSTANBUL

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