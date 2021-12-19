Son dakika haberleri! TEM'de otobüs kazası, çok sayıda yaralı var

İSTANBUL (İHA) - TEM otoyolu Sapanca geçişinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü sıkışırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, 23.30 sılarında TEM otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. 50 AG 708 plakalı Kocaeli firması Efe Tur'a ait otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında, otobüste bulunan yolcular yaralandı. Kaza yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. Otobüs sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.