TEM'de kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - TEM otoyolunda açık kasa kamyonet içerisinde ayakta seyahat ederek Oyunlar oynayan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

TEM otoyolu Ankara istikametinde araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet üzerinde 3 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, çocukların tehlikeli yolculuk esnasında oyunlar oynadığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüye tepki gösterirken, korku dolu anlara neden olan kamyonet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocukların oyunlar oynadığı tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikap kamyonetin kasasında yolculuk eden 3 çocuğun araç seyir halindeyken ayakta durduğu ve oyunlar oynadığı görüldü.