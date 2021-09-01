TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılara ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Sıtkı Kerim idaresindeki 34 PF 967 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Mehmet B. idaresindeki 34 JP 4407 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 34 JP 4407 plakalı araçta bulunan Mehmet B. ve Sadık B. ile 34 JP 4407 plakalı araç sürücüsü Sıtkı Kerim ve N.K. yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri gerçekleştirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Sıtkı Kerim, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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